Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $77 за баррель впервые с 5 февраля

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE опустилась ниже $77 за баррель впервые с 5 февраля 2024 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 12:00 мск, цена Brent снижалась на 1,51%, до $76,97 за баррель.

К 12:25 мск фьючерс на Brent ускорил падение и торговался на уровне $76,87 (-1,64%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июле терял 1,32%, опускаясь до $72,62 за баррель.