ЦБ перенес пресс-конференцию по вопросу о ключевой ставке

Пресс-конференция по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике Банка России, которая традиционно проходит в 15:00 в день мероприятия, состоится в предстоящую пятницу, 7 июня, в 17:00, сообщает регулятор.

До этого, в 13:30 озвучивается решение ЦБ РФ по вопросу о ключевой ставке. Перенос встречи с журналистами, в которой примут участие глава Центробанка Эльвира Набиуллина и ее заместитель Алексей Заботкин, осуществили на фоне информации о том, что в тот же день на 14:00-17:00 запланировано пленарное заседание Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), где должен выступить президент РФ Владимир Путин, пишет РБК.

Тем временем, более половины опрошенных «Известиями» аналитиков считают, что в связи с опережающим вдвое целевой уровень ростом цен ЦБ на предстоящем заседании может поднять ключевую ставку, не менявшуюся с декабря прошлого года, с 16 до 17 процентов. При этом 9 из 21 специалиста ожидают, что показатель сохранят на нынешнем уровне.

Наряду с ускорением инфляции и ростом инфляционных ожиданий в России сохраняются высокие темпы кредитования — как корпоративного, так и потребительского. Между тем именно охлаждение кредитования было одним из условий смягчения денежно-кредитной политики, которое не исключалось в прогнозах регулятора на вторую половину 2024 года.

При этом глава Центробанка допускала и новое повышение ставки, отмечая, что такой шаг не является базовым вариантом. По словам первого зампреда правления ВТБ Дмитрия Пьянова, чтобы понизить инфляцию до ожидающихся ЦБ 4,3-4,8 процента, ключевую ставку нужно поднять выше.