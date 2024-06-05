Вслед за нефтью: что происходит с курсом рубля

Курс рубля сильно колеблется к доллару и юаню, что связано с резким падением цен на сырьевых рынках. На первой минуте вчерашних биржевых торгов курс доллара США составил 89,1 рубля за один доллар, что на 1,25 копейки выше уровня предыдущего закрытия. Однако вскоре рубль заметно вырос: американская валюта торговалась по 88,49 рубля, следует из данных Московской биржи. Что происходит с курсом, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

Колебания курса рубля аналитики связывают с изменением цены на эталонную североморскую марку нефти Brent. В ходе торгов 4 июня она опустилась ниже отметки в 78 долларов за баррель впервые с 6 февраля 2024 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

— Резкая девальвация рубля возможна лишь в случае каких-то экстраординарных событий, — заявила финансовый аналитик Наталья Мильчакова. — Ну, например, в случае обрушения цен на нефть до 30 долларов за баррель или еще ниже, либо в случае начала новой пандемии, либо из-за еще какого-либо масштабного негативного события. В этом случае обвал рубля и рост доллара до отметки в 200 представляется вполне реалистичным сценарием развития событий.



Владислав Антонов, финансовый аналитик крупной финансовой компании, не видит проблем с рублем: