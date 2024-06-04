Эрдоган назвал вопросом времени начало поставок туркменского газа в Европу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал вопросом времени начало поставок туркменского природного газа в Европу через территорию его страны. Об этом говорится в обращении турецкого лидера к участникам открывшихся в Баку 29-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 12-й Каспийской международной выставки.

"Начало поставок природного газа, который будет добываться в Туркменистане, в Турцию и далее в Европу благодаря нашим совместным усилиям - это лишь вопрос времени", - приводит слова Эрдогана телеканал TRT Haber. "Наше многолетнее сотрудничество, которое мы увенчали такими инфраструктурными инвестициями, как трубопроводы Баку - Тбилиси - Джейхан, Баку - Тбилиси - Эрзурум и Трансанатолийский газопровод (TANAP), не только принесло пользу Турции и Азербайджану, но и внесло значительный вклад в энергетическую безопасность региона и Европы", - отметил Эрдоган.

Он добавил, что реализация проекта позволит увеличить мощность газопровода TANAP.

Первый шаг по подключению туркменского газа к Трансанатолийскому газопроводу был сделан 14 декабря 2022 года на Первом саммите глав государств Турции, Азербайджана и Туркмении. Тогда был подписан Меморандум о взаимопонимании между тремя странами по транспортировке туркменского газа в Турцию и Европу.