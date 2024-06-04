Майнинг в РФ станет видом экономической деятельности

Минфин одобряет присвоение майнингу кода общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замдиректора департамента финансовой политики министерства Османа Кабалоева.

© РИА Новости

ОКВЭД является документом, входящим в состав общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации. Он содержит статистические сведения, благодаря которым органы государственной власти могут понимать, чем занимается субъект предпринимательской деятельности.

По словам Кабалоева, в стране следует на первом этапе принять закон о регулировании добычи криптовалют. Весной Минэк сообщал изданию, что ведомство положительно оценивает введение ОКВЭД для майнинга.

Эксперт считает, что в РФ потребляемая для майнинга мощность может вырасти вдвое

Ранее сообщалось, что майнеры биткоина сейчас ощущают последствия халвинга (сокращение вознаграждения за генерацию новых блоков в блокчейн) — их доход упал до нового минимума. После 20 апреля вдвое сократилась их основная статья дохода, и они вынуждены адаптироваться к новым условиям рынка.