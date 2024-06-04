Нефть Brent на ICE впервые с 6 февраля стала стоить меньше $78 за баррель

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE впервые с 6 февраля нынешнего года составила меньше $78 за баррель. Об этом со ссылкой на данные биржевых торгов сообщает ТАСС. По имеющимся сведениям на 4:22 мск, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе уменьшилась на 0,13%, дойдя до $77,99 за баррель. К 4:43 мск фьючерс на Brent снизился на 0,31% и составил $77,81. Цена фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в июле уменьшилась на 0,57%, снизившись до $73,65 за баррель. До этого сообщалось, что министры стран - участниц ОПЕК+ договорились о продлении действующих квот на добычу нефти до конца третьего квартала 2025 года. 29 мая сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) ожидает отказ европейских стран от российского ископаемого топлива к 2030 году.