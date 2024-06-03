В Европе взлетели цены на газ

Цены на газ в Европе взлетели более чем на 12%, достигнув максимума с декабря 2023 года на фоне резкого сокращения поставок из Норвегии. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На максимумах стоимость июльских фьючерсов на газовом хабе TTF в Нидерландах взлетела $439 за 1 тыс. куб. По состоянию на 15:13 мск стоимость фьючерсов откатилась до отметки в $419,07.

Поставки газа на британский терминал «Изингтон», куда идет треть норвежского экспорта в Великобританию, полностью прекратились. Энергетическая компания Equinor ведет расследование причин сбоя, возможно, потребуется ремонт участка трубопровода от месторождения Слейпнир к «Нихамне» и «Изингтону», пишет Bloomberg.

Норвежский оператор Gassco сообщил, что завод и британский терминал будут остановлены минимум до среды. Норвегия стала ключевым поставщиком газа в Европу после сокращения российских трубопроводных поставок. Волатильность цен сохраняется, несмотря на высокий уровень запасов газа в ЕС.

Снижение импорта СПГ в Европе из-за роста азиатского спроса усиливает конкуренцию за поставки газа между регионами, отметил глава отдела стратегии Saxo Bank Оле Хансен.

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Чехия и ФРГ обратились к Евросоюзу с призывом собрать рабочую группу с целью поиска вариантов полного отказа от импорта газа, нефти и ядерных материалов из России, пишет Bloomberg. Инициативу выдвинули министр экономики Германии Роберт Хабек и чешский министр торговли Йозеф Сикел.

Ради нашего энергетического суверенитета и безопасности мы должны продолжать систематически сокращать импорт газа, нефти, а также радиоактивных материалов из России, — говорится в письме в адрес главы Минэнерго Бельгии Тинне ван дер Стратен.

Ранее стало известно, что австрийская нефтегазовая компания OMV продолжит соблюдать действующий контракт с «Газпромом» на поставки», пока на энергоресурс не будут введены санкции. Договоренности с российской компанией рассчитаны до 2040 года.

До этого Reuters писал, что Франция, Германия и Бельгия попросили Еврокомиссию оценить ущерб Евросоюзу в случае ограничения импорта российского СПГ. Представители стран опасаются, не понесет ли экономика европейского объединения больше потерь, чем РФ, подчеркнули собеседники агентства.

Кроме того, Венгрия может наложить вето на 14-й пакет санкций Евросоюза против Москвы. В Будапеште настороженно отнеслись к инициативе ввести рестрикции в отношении сжиженного природного газа (СПГ) из России. Там обеспокоились, что мера приведет к росту цен на энергоресурсы в Европе.

Одни европейские страны призывают к полному отказу от поставок российских энергоносителей, а другие в то же самое время только увеличивают их закупки. О каких странах идет речь, как объясняется такой парадокс и в каких еще ресурсах из России Европа внезапно стала остро нуждаться?

На уходящей неделе Германия и Чехия призвали Евросоюз создать рабочую группу высокого уровня для «определения путей постепенного прекращения поставок газа, нефти и ядерных материалов из России». Это выглядит тем более парадоксально, что несмотря на все усилия по «сокращению зависимости от российских энергоносителей», реальное потребление Европой ресурсов из России растет.

«Европа снова начинает покупать российский газ», пишет испанское экономическое издание El Economista и поясняет: «2022 и 2023 годы в Европе были поводом для газовой эйфории. Евросоюзу удалось почти полностью отключиться от российского газа. Если в 2021 году 33% всего закупаемого континентом газа было российским, то к декабрю 2023 года зависимость сократилась до малозаметных 13%. В абсолютном выражении поставки газа Москвой снизились со 150 млрд кубометров до 43 миллиардов».

Однако сегодня, признает издание, такие страны, как Германия, переживают кризис из-за этого глубокого отключения. Немцам пришлось увеличить закупки топлива у США и Норвегии. Более того, выяснилось, что ни скандинавы, ни американцы закрыть имеющуюся у Германии газовую дыру своими объемами не в состоянии. С начала 2024 года поставки российского газа в Европу вновь и значительно стали расти.

По данным Форума стран-экспортеров газа (GECF), объем газа, поступающего в Европу по трубопроводам из России, увеличился в первом квартале 2024 года на 23% по сравнению с показателями того же периода предыдущего года. В свою очередь, по данным платформы глобальной торговой информации Kpler, поставки СПГ (сжиженного природного газа) из России также увеличились на 14%.

«Зависимость Европы от импорта в 2023 году уже возросла: Россия поставила 4,89 млн тонн. На долю России в поставках СПГ в декабре 2023 года уже приходилось 16% всех поставок по сравнению с 12,74% годом ранее. Это произошло в основном из-за того, что Испания начала закупки для реэкспорта, за ней следовали Бельгия и Франция», – отмечает агентство.

В 2024 году страны ЕС продолжили наращивать потребление российского СПГ. Испания увеличила импорт на 23% , Франция – на 100%. Из трех названных выше главных «клиентов» российского СПГ только Бельгия сделала шаг назад в первом квартале, закупив на 7% меньше. Зато Греция начала активно наполнять свои хранилища, увеличив закупки на 81%.

Аналитики S&P Global были обеспокоены ситуацией с Испанией, заявив, что «в ее планах диверсификации отказ от российского СПГ не прописан». Дэвид Льюис, аналитик по СПГ, заявил, что «(Испания) не может расторгнуть контракты без вмешательства правительства, а правительство заявило, что не будет вмешиваться в контракт между двумя частными компаниями».

Причина, по которой именно эта страна взяла на себя роль закупщика-спекулянта, заключается в ее высоких мощностях по регазификации (25% всех мощностей в Европе), что позволило ей «извлекать выгоду из поставок странам, находящимся в затруднительном положении».

«Поставки российского газа продолжат расти», – говорит Ана Мария Джаллер-Макаревич, исследователь Института экономики, энергетики и финансового анализа (IEEFA).

Эксперт утверждает, что существуют два фактора, которые могут объяснить восстановление «потока газа с Востока на Запад».

С одной стороны, это «расслабление и победная риторика властей ЕС, которые перестали требовать отключаться так жестко, и это побуждает государства – члены Евросоюза воспользоваться лучшими ценами». С другой – «все страны ЕС проявляют желание набрать дешевого российского газа как можно скорее – до принятия нового пакета санкций, где точно будут фигурировать ограничения на этот вид углеводородного сырья из России».

Поддержка разрабатываемого четырнадцатого пакета санкций против России, ориентированного конкретно на газ, особенно на СПГ, в Европе растет, утверждает El Economista. В начале мая в Брюсселе стартовала первая дискуссия, предложения которой будут касаться запрета оказания грузовых услуг по перевалке российского СПГ (то есть российские суда не смогут разгружать свой газ в европейских портах). Кроме того, планируется включить в новый пакет санкций полный запрет на заход в европейские порты «любого корабля, который способствует военным усилиям» – танкеры включены в эту категорию.

Эти новые санкции также сочетаются с усилением опасений, что конфликт на Украине и эскалация напряженности могут привести к полному перекрытию газопровода через Украину. Действие соглашения о транзите российского газа через Украину заканчивается 31 декабря текущего года, и если новое соглашение не будет достигнуто, оно будет полностью закрыто, а Европа потеряет сразу 5% всего получаемого газа.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко высказался по этому поводу прямо, заявив: «Я могу подтвердить, что у нас нет планов подписывать дополнительное соглашение или продлевать действующее». Ситуация обещает большие трудности, с которыми столкнутся Австрия, Венгрия, Словакия, а также балканские и центральноевропейские страны. В настоящее время 98% всего покупаемого ими газа поступает от Москвы по сравнению с 80% до 2022 года.

Однако не исключено, что Москва за это время найдет альтернативные маршруты поставок. В частности, полагают европейские эксперты, на полную нагрузку наверняка будет работать «Турецкий поток». Туркам вряд ли будет сложно устроить из российского газа смесь, например, с азербайджанским. Так это уже делается с российской же нефтью на перевалке. Продукт в итоге перестает считаться российского происхождения и не подпадает под любые ограничения.

Кстати, Европа наращивает не только закупки российского голубого топлива, но и металлов – алюминия, железа, стали. Россия в марте стала вторым основным поставщиком железа и стали в Евросоюз, увеличив экспорт в 1,7 раза в месячном выражении – до 328 млн евро. Это максимум с мая 2023 года.

Бельгия нарастила закупки в 3,5 раза, Италия – на 25%, Дания – на 30%. В пятерке крупнейших экспортеров также Чехия и Нидерланды. После перерыва, длившегося четыре месяца, закупки железа и стали возобновила Венгрия. Поставки алюминия в ЕС увеличились в период с февраля по март на 29%. Это максимум с октября 2023 года. Лидером по приобретению алюминия стала Германия, нарастившая закупки в пять раз. На 69% увеличила объемы покупаемого у России металла Испания, на 21% – Польша.

Иначе говоря, глобальная экономика до сих пор, даже спустя два с лишним года после начала СВО, добросовестно служит внешней торговле России. В очередной раз доказывая ту истину, что изоляция такой огромной страны невозможна.

Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) с наступлением июня превысили 70%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Закачка газа в ПХГ стран ЕС 1 июня составила 288 млн куб. м. В то же время отбор оказался равным 22 млн куб. м.

В настоящее время ПХГ Европы заполнены на 70,17% (на 12,4 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 76,9 млрд куб. м газа.

Отопительный сезон в Европе завершился 31 марта 2024 года. Он продлился 145 дней, а страны ЕС отобрали из хранилищ 51,6 млрд куб. м газа, завершив этот период с рекордными запасами в 58,34%.

"Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа". Заявка на прокачку через "Сохрановку" была отклонена украинской стороной, сообщил журналистам представитель "Газпрома".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 1 июня. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он. Накануне объем прокачки составил 42,4 млн куб. м.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда ОГТСУ сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию "Сохрановка" из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией "Новопсков" в Луганской Народной Республике. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.

Осенью 2022 года "Нафтогаз Украины" подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против "Газпрома" за якобы несвоевременную оплату услуг по транспортировке газа по территории Украины. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что данное арбитражное разбирательство нелегитимно и участие российского холдинга в процессе бессмысленно. При этом Россия может ввести санкции против "Нафтогаза" в случае дальнейших недобросовестных действий со стороны украинской компании, что сделает невозможным любые отношения с ней.

Еврокомиссар Тьерри Бретон объяснил, почему ЕС до сих пор не наложил санкции на российский газ. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, РФ не попала в 13 санкционных пакетов ЕС на газ из-за потребностей стран союза, но после перехода на другие источники Европа, вероятно, больше не будет крупным покупателем.

Бретон также прокомментировал сообщения о росте импорта газа из РФ во Францию, назвав это "совсем временным".

До этого появилась информация, что проект 14-го пакета от ЕК включает ограничение импорта СПГ из России и санкции на суда "теневого флота". В РФ неоднократно заявляли, что Запад совершил ошибку, отказавшись от российских энергоресурсов, и будет вынужден покупать их через посредников. Также Москва обещала справиться с беспрецедентным санкционным давлением, назвав его основной целью ухудшение жизни людей.

Стоимость газа, который закупается на рынке Евросоюза и потребляется Молдавией, вырастет в июне с €331 до €349 за 1 тыс. кубометров. Об этом сообщил глава распределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"В соответствии с договорными условиями приобретения природного газа между АО "Молдовагаз" и АО "Энергоком" в июне 2024 года закупочная цена составит €32,87 за МВт⋅ч, что эквивалентно 349,79 евро за 1 тыс. куб. м (без НДС)", - написал Чебан в своем Telegram-канале.

В 2022 году "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, сократил на 30% суточный объем его подачи. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность на российский газовый холдинг. В этой ситуации правобережная часть Молдавии полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков через госкомпанию "Энергоком".