Инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов в разговоре с Рамблером дал прогноз касательно предстоящего 7 июня решения Центрального банка по ключевой ставке.

По словам эксперта, ЦБ может как сохранить показатель на текущем уровне в 16%, так и увеличить его на 1 процентный пункт. Вероятность повышения ключевой ставки до 17% годовых Суверов оценил в 30-40%.

Вероятность повышения ставки до 17% связана с тем, что инфляция остается существенно выше таргета Центрально банка. И, возможно, ЦБ захочет перейти к более жесткой политике, чтобы инфляция вернулась к 4%, о чем там говорили неоднократно. В то же время реальные процентные ставки пока положительные, поэтому, на наш взгляд, сейчас нет острой необходимости в повышении ключевой ставки. Сергей Суверов Инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве РФ

Вместе с тем аналитик обратил внимание на недавние решения ряда российских банков увеличить ставки по депозитам, допустив, что это связано с ожиданиями роста ключевой ставки.

«Так что интрига сохраняется, и существует вероятность повышения ставки», - отметил он.

Принятые ранее в ЦБ решения по повышению ключевой ставки не оказали заметного влияния на экономический рост и кредитование, подчеркнул эксперт, отвечая на вопрос о влиянии действий регулятора на экономику.

«Рост ВВП России по итогам первого квартала 2024 года составил 5,4%, также тут сказывается фактор бюджетного импульса – бюджетные расходы продолжают расти, и это нивелирует негатив от повышения ставки на экономику. С другой стороны, население может хранить деньги в депозитах и защищать их от инфляции, поэтому эффект на экономику тут достаточно противоречивый», - отметил специалист.

Высокий уровень ключевой ставки является одним из факторов, поддерживающих стабильный курс рубля, добавил эксперт.

«В мае произошло укрепление рубля до уровня 90 рублей за доллар, и одна из причин этого – как раз высокая ключевая ставка. Но, правда, это не единственный фактор, а один из прочих равных», - заключил эксперт.

Ранее «Известия» писали, что повышение ключевой ставки не привело к охлаждению кредитования — банки продолжили выдавать займы россиянам, а их объемы стали обновлять рекорды каждый месяц.