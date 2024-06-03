Мишустин: Россия останется ответственным поставщиком продовольствия

Россия была и остается ответственным международным партнером в вопросах поставок продовольствия, добросовестно выполняет все коммерческие, гуманитарные обязательства и продолжит придерживаться таких принципов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Минске на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза".

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В белорусскую столицу глава правительства прилетел для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

Высокий уровень собственного производства позволяет России поддерживать другие государства, подчеркнул Мишустин.

"И мы это делаем, несмотря на препятствия, которые создаются коллективным Западом", - напомнил он.

За последние пять лет Россия поставили порядка 380 тысяч тонн продовольствия в качестве гуманитарной помощи государствам Африки и Азии, привел премьер данные. В феврале завершилась безвозмездная передача 200 тысяч тонн российской пшеницы в шесть африканских стран, свыше 110 тысяч тонн удобрений направлено Малави, Кении, Зимбабве и Нигерии. Еще больше удобрений задержано в европейских портах, хотя Россия приняла решение бесплатно направить эти грузы нуждающимся странам, сказал глава кабмина.