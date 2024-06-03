Минфин РФ предложил увеличить расходы бюджета

Общий объем расходов федерального бюджета на 2024 год предлагается утвердить в размере около 37 182,6 миллиардов рублей, что на 522 миллиардов больше предыдущего уровня. Об этом стало известно из законопроекта Минфина РФ.

«Общий объем расходов федерального бюджета на 2024 год предлагается утвердить в сумме 37 182,6 миллиардов рублей, на 522 миллиардов рублей больше объема, установленного законом № 540-ФЗ», — передает содержание законопроекта ТАСС.

Согласно документу, также предлагается утвердить общий объем доходов федерального бюджета на 2024 год в размере 35 062,5 миллиардов, что на 2,8 миллиардов рублей меньше ранее установленного объема.

Кроме того, прогноз дефицита бюджета на 2024 год увеличен на 525 миллиардов рублей. Согласно законопроекту, дефицит федерального бюджета в 2024 году составит 2,12 триллиона рублей или 1,1% от ВВП. Это на 524,7 миллиарда рублей больше, чем было предусмотрено предыдущим законом, сказано в документе.