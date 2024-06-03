Раскрыта возможная тема выступления Путина на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме может затронуть тему мирных переговоров по Украине, предположил политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале. Глава государства должен выступить 7 июня.

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Путин 7 июня выступит на ПМЭФ на пленарном заседании и ответит на вопросы. Это видимо будут развернутые тезисы о мирных переговорах по Украине, — считает Марков.

По его словам, тема переговоров может быть выбрана российским лидером на фоне предстоящей конференции по Украине в Швейцарии, которая пройдет 16-17 июня. Кроме того, до этого, 13-15 июня, должен состояться саммит лидеров стран «Большой семерки» в Италии.

Ранее Марков предполагал, что король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа привез президенту РФ Владимиру Путину тайное послание с секретным предложением от президента США Джо Байдена об условиях мира на Украине. Политолог также предположил, что накануне форума в Швейцарии американский лидер хочет договориться с Москвой.

До этого аналитик заявлял, что президент Сербии Александр Вучич подключил жену Тамару к лавированию между Западом и Россией. Так он прокомментировал ее встречу с первой леди Украины Еленой Зеленской. По его мнению, Сербию нельзя считать независимым государством, поскольку она находится под огромным давлением НАТО и Европейского союза.