Диалог России и Китая по поставкам газа продолжается. Обе страны придерживаются своих интересов, сказал на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Чуть раньше Financial Times писала, что попытки Москвы заключить с Пекином крупную сделку по строительству газопровода «Сила Сибири – 2» зашли в тупик. Источники издания отметили, что КНР настаивает на оплате близкой к сильно субсидируемым внутренним ценам РФ.

Китай требует заниженные цены за российский газ по новому трубопроводу

«Нормально, что каждая страна отстаивает свои интересы. Диалог будет продолжаться…. И Россия, и Китай, это было подтверждено лидерами двух стран, заинтересованы в углублении энергодиалога», — подчеркнул Песков.

Переговоры ведутся непублично и будут продолжены. Договоренности будут достигнуты, в этом нет сомнений, добавил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Песков говорил, что вероятная подготовка Киевом инсценировки гибели мирных граждан при «ударах» ВС РФ относится к ведению российских спецслужб.