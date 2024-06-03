Конфликт в Красном море вызвал дефицит контейнеров в КНР

Переизбыток импорта из Китая при низком экспорте опустошил запасы контейнеров
Участники логистического рынка фиксируют резкий рост цен на импортные перевозки контейнеров из Китая всеми видами транспорта. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Главная причина – острый дефицит порожних контейнеров в стране из-за конфликта в Красном море, вынудившего суда идти в обход мыса Доброй Надежды, отметило издание.
«Увеличение продолжительности рейса потребовало больше контейнеров, что повлекло их нехватку в Китае», – пояснил глава «Транс Синергии» Станислав Станкевич.
По данным ГК «Дело», спотовые ставки фрахта с начала года удвоились, а в мае подскочили еще на 50%. Президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская сообщила, что недавно большинство морских линий ввели общее повышение ставок на 15-30%. Вслед выросли и железнодорожные тарифы из Китая.
«С середины мая мы наблюдаем резкий рост ставок и на прямые ж/д перевозки оттуда», – сказала она.
В «ПЭК: Global» подтверждают: с начала мая ж/д ставки из КНР в РФ взлетели на 10% – до $5,9-6,3 тыс. за 40-футовый контейнер. Станкевич уточняет, что на рост повлияло также увеличение казахстанской ж/д ставки на $430-500.
Морские ставки выросли на 30% и более – до $1,9-2,1 тыс. за 20-футовый контейнер и $2,5-3 тыс. за 40-футовый, отмечает Сергей Сафонинков из «ПЭК». Средняя ставка аренды самого контейнера тоже взлетела на $500-700 – до $1,7-2,1 тыс. К июню ожидается ее дальнейший рост еще на $500.
Ситуацию усугубляет бум импорта из КНР как в Россию, так и в Европу при низком встречном экспортном грузопотоке. В итоге в России скопились десятки тысяч порожних контейнеров, которые крайне нужны в Китае, но вывезти их пока невозможно из-за ограничений перевозок. При этом заводы по производству контейнеров забиты заказами до ноября.
До этого стала известна возможная причина подорожания автомобилей из Китая.