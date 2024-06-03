Курсу доллара предрекли снижение

Уже на этой неделе курс доллара к рублю может опуститься ниже четырехмесячного минимума, до 88,25 рубля. Об этом в беседе с «Газетой.ру» заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

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Он объяснил, что укрепление российской валюты может быть связано с проблемами с оплатой импорта. При невозможности оплатить поставки из-за рубежа, спрос на них, а вместе с ними и на иностранную валюту, снижается, добавил финансист.

Бабин напомнил, что ранее появилась информация о возможных ограничения стран G7 и Евросоюза против иностранных банков, работающих с российским аналогом SWIFT — Системой передачи финансовых сообщений ЦБ РФ (СПФС). В случае принятия таких мер поставки товаров в Россию осложнятся, в результате курс доллара будет снижаться, предрек эксперт.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов спрогнозировал, что в июне курс доллара в России может дойти до 87,3-94,3 рубля, в то время как евро будет торговаться в пределах от 94 до 101 рубля, а юань — по 12,1-13 рублей. По его мнению, первый месяц лета станет ключевым для дальнейшей динамики курса рубля. В первую очередь он будет зависеть от решения Центробанка по ключевой ставке, стоимости доллара на международных рынках «Форекс» и политики ФРС США.