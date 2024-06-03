В России спрогнозировали цены на клубнику и черешню

Несмотря на то что в России из-за весенних заморозков пострадали урожай клубники, малины, черешни и других ягод, аналитики рынка призвали россиян не опасаться дефицита этих продуктов, а также спрогнозировали, когда цены пройдут пик и начнут снижаться. Соответствующие прогнозы опубликовало издание Forbes.

Так по словам генерального директора «Ягодного союза» Ирины Козий в России из-за весеннего похолодания пострадали и смородина, и клубника, и малина, и ежевика и многие другие ягоды. Какой именно процент урожая оказался потерян выяснится только в конце сезона. Тем не менее, несмотря на заморозки российский рынок избежит тотального дефицита. В том числе и за счет ввозимой в страну продукции. Как отметила Козий, на долю импорта приходится почти 80 процентов всего ягодного рынка России. Кроме того, внутрироссийский урожай хотя в целом и сократится, но не критически.

Также Козий подчеркнула, что цены на ягоды в РФ в большей степени связаны не с заморозками, а с резким ростом себестоимости выращивания. Дают о себе знать внешнеторговые ограничения, ударившие по импорту материалов, оборудования, средств защиты растений, рассады и саженцев.

В свою очередь, гендиректор исследовательской компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова добавила, что в отличие от центральных районов России, урожаи на юге страны не сильно пострадали от заморозков. Предложение клубники сократилось незначительно. В столице РФ не наблюдается проблем с обеспечением ягодами из Крыма, Краснодара и Ставрополя. Да и в Московской области клубника активно цветет. Однако многое зависит от осадков. Июльские дожди могут плохо сказаться на урожае.

Не отразились температурные колебания весны и на урожае черешни. Решетникова напомнила, что большая часть соответствующих плантаций находится в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. Там выращивают почти 98 процентов всей этой ягоды. И садоводы пока не сообщают о каких-либо проблемах.

С другой стороны, есть сложности с яблоками. Как рассказал президент Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала Игорь Муханин, в мае заморозки повредили 50-70 процентов этих фруктов. Сильнее всего пострадали Воронежская, Ростовская, Тамбовская и Липецкая области. В свою очередь, Решетникова заметила, что это только 20 процентов от общего урожая. В Краснодарском края, Ставрополье, Ингушетии, Дагестане и ряде других проблем пока не отмечено.

По данным «Руспродсоюза», в настоящее время оптовая цена на клубнику в России дошла до 216,9 рубля за килограмм. Год назад она стоила 244,7 рубля. В Москве розничная цена составила 1298,2 рубля, против прошлогодних — 1196 рублей. Малина обходится столичным потребителям в 3540 рублей. В торговых сетях, входящих в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), цены на клубнику начинаются от 520 рублей.

Как сказал председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев из-за майских заморозков и плохой погоды в 2024 году, скорее всего, на рынке окажется больше импортной черешни, которая будет стоить дороже, чем в прошлом году. Караваев считает, что по мере сбора урожая грунтовой клубники в южных и центральных регионах России она начнет дешеветь. Сильнее всего ее цена опустится ближе к середине-концу июня.

Ранее появилась информация, что из-за майских морозов, погубивших почти весь урожай российской земляники, она подорожает на 100 процентов — до шести тысяч за один килограмм. Как следствие, в цене вырасту и сладости, для изготовления которых используется эта ягода: торты, пирожные, джемы и варенья.

В Минсельхозе РФ спрогнозировали, что пиковый период спроса и предложения на клубнику наступит в июне 2024 года, когда цены на ягоду с большой долей вероятности снизятся. Аналитики сделали аналогичный прогноз, напомнив об ожидаемых поступлениях из южных регионов страны.