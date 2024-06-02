Страны ОПЕК+ согласовали квоты на добычу нефти в 2025 году

Министры стран ОПЕК+ договорились о продлении действующих квот на добычу нефти до конца третьего квартала 2025 года. Об этом пишет РИА Новости.

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24 мая сообщалось, что министерская встреча государств — участников ОПЕК+ запланирована на 2 июня. Мероприятие пройдет в формате видеоконференции. В этот же день должно состояться заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

ОПЕК+ расшифровывается как Организация стран — экспортеров нефти плюс. Данное объединение включает в себя государства — экспортеры нефти, как входящие в состав ОПЕК, так и не являющиеся ее членами. В частности, к последней категории относятся РФ и Казахстан.