В Раде предупредили о массовом снятии наличных с банковских счетов

Новая инициатива Нацбанка Украины навредит жителям Украины, имеющим банковские карты, а также подорвет финансовую систему и экономику страны. Об этом заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков, передает РИА Новости.

Разумков прокомментировал идею зампреда Национального банка Украины Дмитрия Олейника. Неделю назад тот сообщил, что регулятор планирует ограничить карточные переводы между физическими лицами, введя предельные лимиты. Они затронут как суммы, так и количество транзакций в месяц.

«По факту это ударит по государству и украинцам. А особенно —

по финансовой системе. Потому что люди начнут массово снимать деньги с карточных счетов, чтобы избежать ограничений», — заявил Разумков.

По его данным, уже появилась идея ограничить переводы между картами до 30 раз или до 100 тысяч гривен (2,4 тысячи долларов) в месяц.

Таким образом, считает Разумков, власти хотят покончить с массовым пристрастием украинцев к азартным игр. Однако «лудомания таким образом не лечится».

Депутат уверен, что ограничения приведут к серьезным трудностям в условиях отключений электроэнергии и блэкаутов. Например, многие украинцы переводят деньги с карты на карту при расчетах в магазинах, когда не работают терминалы.

Разумков заключил, что инициативы финансовых властей Украины «усложнят жизнь миллионам украинцев и будут иметь негативный эффект для экономики государства».