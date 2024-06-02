Названы потери экономики Италии из-за антироссийских санкций

Из-за введённых против России санкций итальянская экономика потеряла около 10—15 млрд евро.

Об этом РИА Новости рассказал президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.

Во Франции заявили, что санкции против РФ ослабили доминирование Запада

По данным эксперта, товарооборот между государствами упал с 30 млрд евро до 9 млрд.

«Итальянский экспорт в Россию сократился на 36%, импорт из России в Италию на 70—80%. Экономика Италии... потеряла... порядка 10—15 млрд евро», — заявил Торрембини.

Ранее в американском издании The Wall Street Journal пришли к выводу, что санкционная политика США в отношении России, Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи и Китая способствовала созданию глобальной теневой экономики.