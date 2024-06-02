Мишустин оценил реалистичность новых нацпроектов на фоне давления Запада

Успешно осуществить новые национальные проекты реалистично даже в условиях мощного западного давления на РФ. Об этом глава российского правительства Михаил Мишустин заявил в интервью телеканалу «Россия 1».

Репортер поинтересовался у председателя правительства, реалистично ли выполнить нацпроекты в условиях «очень мощного западного давления на экономику»?

«Конечно, реалистично» — сказал Мишустин.

По его словам, нацпроекты сформированы в деталях на предстоящие шесть лет. Прописаны все мероприятия, финансовые ресурсы, а также возможные дефициты и риски.

«Но в целом мы считаем, что задачи связанные с наполнением национальных проектов содержанием будут решаться эффективно», — подчеркнул Мишустин.

Премьер добавил, что «целая серия стратегических действий правительства» пройдет в июне-июле 2024 года.

Среди новых нацпроектов «Кадры», «Молодёжь и дети», «Инфраструктура для жизни», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и ряд других.

Ранее президент России Владимир Путин поручил составить и скоординировать новые нацпроекты до конца лета.