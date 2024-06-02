Замглавы Минфина США обсудил в ФРГ изъятие активов РФ

Первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо обсудил в Берлине с немецкими чиновниками попытки Запада использовать замороженные активы России. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ведомства.

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30-31 мая замглавы Минфина США провел встречи с вице-канцлером ФРГ, министром по делам экономики и защиты климата Робертом Хабеком, представителями внешнеполитического ведомства страны, а также ее ведущими предпринимателями. Как следует из документа, Адейемо обсудил с ними "сотрудничество по важным вопросам в сфере национальной безопасности и экономики", в частности приписываемые РФ "попытки покупать чувствительные технологии и продукцию двойного назначения". Кроме того, представители США и ФРГ затронули якобы "усилия РФ по обходу санкций и мер экспортного контроля за счет Китая и третьих стран", а также возможность "использования российских суверенных активов".

В Европе заявили о препятствиях решению использовать российские активы

Ранее Совет ЕС принял постановление, обязывающее все финансовые институты ЕС, где заморожено более €1 млн российских активов, начать дважды в год перечислять доходы от их реинвестирования Еврокомиссии (ЕК), которая затем направит 90% этих средств на оружие для Украины, а 10% - на программы экономической помощи ей. ЕК рассчитывает собирать таким образом €2,5-3 млрд в год. Первое изъятие намечено на июль. В ЕС блокировано около €210 млрд суверенных российских активов.

Как утверждал 8 ноября прошлого года помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, коллективный Запад не будет возвращать России ее замороженные средства в размере около $300 млрд, пока Москва не заплатит за специальную военную операцию на Украине.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в тот же день подчеркнула, что конфискация и замораживание российских активов Западом повлекут негативные последствия для развития глобальной финансовой системы. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Москва намерена оспаривать, причем бессрочно, шаги Запада такого рода. Как он пояснил, это повлечет за собой очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет, и тех, кто такими решениями воспользуется. Россия станет прорабатывать ответные меры, которые едва ли будут зеркальными, добавил представитель Кремля.