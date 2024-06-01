Прогноз курса доллара этим летом: три фактора за рубль

Сразу три значительных фактора выступают в качестве поддержки курсу рубля к доллару в июне.

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«Если в дело не вмешается макроэкономика или геополитика, то рубль останется стойким», - сообщил кандидат юридических наук, доцент Юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Марчел Кырлан, назвав несколько факторов, которые снижают курс доллара к российской валюте.

Во-первых, это продажа экспортной выручки.

«Цены на сырьевые товары на высоком уровне. Brent торгуется выше $80 за баррель, немногим выше российского сорта нефти Urals, которую в апреле удавалось продавать в среднем за $75 за баррель. Учитывая небольшие опоздания в трансграничных платежах (2-3 месяца), к июню биржа как раз пополнится проданной выручкой, полученной на рекордных апрельских ценах», - отметил эксперт.

Во-вторых, примерно с середины мая до середины июня Центробанк ежедневно продает на бирже доллары и юани из резервов, но общую сумму 6 млрд 250 млн рублей в день. Эксперт назвал это значительной поддержки национальной валюте в рассматриваемый период времени.

«Еще немного об экспортерах: с конца мая до конца июля большинство крупных компаний, включая госкомпании, выплачивают дивидендные выплаты. Следовательно, в этот период им нужны будут рубли, чтобы рассчитаться с акционерами. Увеличение продажи валютной выручки на бирже - дополнительное укрепление рубля», - сделал он прогноз.

Ранее был назван предел снижения курса доллара, когда в игру вступят перекупщики.