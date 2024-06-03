Эксперт спрогнозировал укрепление рубля в июне

В июне возможно временное укрепление рубля до уровня 85-87 рублей за доллар, рассказал "РГ" доцент финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. Однако к концу месяца курс может вернуться в диапазон 88-94 рубля, подчеркнул эксперт. В целом, по его словам, будет наблюдаться относительная стабильность и незначительные колебания курса доллара к рублю.

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Щербаченко назвал несколько факторов, которые позитивно скажутся на курсе рубля в июне.

Во-первых, это - продление указа президента о продаже валютной выручки экспортерами до конца апреля 2025 года. Это будет способствовать увеличению объема валюты на рынке.

Во-вторых, операции на открытом рынке Банка России (ЦБ) и Минфина. До 8 июня Минфин продолжит ежедневно покупать иностранную валюту и золото на 5,55 млрд рублей. ЦБ в свою очередь в 10 раз увеличил объем продаж валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила - с 600 млн до 6,25 млрд рублей в день. Все это окажет значительную поддержку рублю, говорит эксперт.

В-третьих, напомнил он, приближается период уплаты налоговых платежей экспортерами. Этот период будет в конце июня, что может дополнительно укрепить курс рубля.

Таким образом, экспортеры продают валюту на открытом рынке, а затем перечисляются выплаты в бюджет. Уплату НДПИ за май необходимо осуществить 28 июня.

И, наконец, подчеркнул Щербаченко, укреплению рубля будет способствовать рост цен на нефть, что происходит из-за ситуации на Ближнем Востоке и ожиданий встречи ОПЕК+ в июне. Цены на нефть марки Brent в этом месяце будут находиться в диапазоне 80-85 долларов за баррель.

Эксперт отметил, что курс евро в июне ожидается в коридоре 95-100 рублей, а юаня - 12-13,7 рубля.

Он также обратил внимание, что май стал благоприятным месяцем для курса рубля. Курс доллара к рублю продемонстрировал снижение на 3,17%, достигнув отметки в 90,1 рубля. Укрепление национальной валюты стало более заметным, особенно при обновлении минимумов курса как доллара (89 рублей) и евро (96 рублей) к концу месяца. Курс доллара оставался в узком диапазоне 88-94 рубля, который установился с ноября 2023 года.