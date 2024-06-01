СМИ: итальянские бизнесмены тайно примут участие в ПМЭФ

Последние два года бизнесмены из Италии предпочитают не афишировать свое присутствие на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает РИА Новости.

Как заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини, в этот раз они приедут в составе 15 человек, чтобы прояснить ситуацию на предмет установления контактов с российскими коллегами. Отмечается, что итальянские предприниматели предпочитают не афишировать свое присутствие на мероприятии, а встречи проводят инкогнито.

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В 2023 году они участвовали в работе ПМЭФ неофициально. В нынешнем году итальянские предприниматели также не обойдут своим вниманием ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум состоится 5-8 июня.