В Запорожской области начали выращивать коноплю

Посев технической конопли произвели на трех сортоиспытательных участках Запорожской области. Речь идет о Куйбышевском и Веселовском районах, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство агропромышленного комплекса и продовольственной политики региона.

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Отмечается, что суммарная площадь посевов составляет более 2 гектаров. Апробацию проходят семь селекционных сортов, допущенных к использованию на территории РФ. Среди продукции, которую производят из конопляного сырья, - волокно, ткани, масло, бумага, лекарства.

Возделывание конопли позволяет очищать и восстанавливать структуры почвы, оздоравливать ее микрофлору, снижать количество сорняков и минимизировать применение пестицидов. Кроме того, техническая конопля – это одно из самых быстрорастущих растений на планете, быстро возобновляемый ресурс.