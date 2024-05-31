ЕС ввел санкции против Ирана из-за помощи России

ЕС ввел санкции против 9 физических и юридических лиц Ирана, включая министра обороны, якобы за помощь России. ТАСС

«Сегодня Совет ввел санкции еще в отношении шести физических лиц и трёх организаций из-за деятельности по уклонению от санкций, осуществляемой Корейской Народно-Демократической Республикой, которая могла бы генерировать средства для её незаконных ядерных программ и баллистических ядерных ракет в нарушение и с вопиющим игнорированием соответствующих резолюций Совета безопасности ООН, а также с учетом военной поддержки, оказанной КНДР агрессивной войне России против Украины», — говорится в распространённом пресс-службой Совета ЕС заявлении. Говорит Москва

Среди тех, кто оказался в черном списке ЕС, — глава Минобороны Исламской Республики Мохаммад Реза Аштиани. BFM.RU