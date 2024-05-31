Россия продлит запрет на экспорт риса

Запрет на экспорт риса будет пролонгирован - пока в России недостаточно этой крупы, чтобы полностью закрыть потребности рынка. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме в Сочи.

По его словам, хотя объемы производства риса в России увеличиваются, "пока они все еще не достигли тех показателей, которые бы нам позволили спокойно себя чувствовать на внутреннем рынке".

Запрет был введен после аварии на Федоровском гидроузле на Кубани, из-за чего серьезно упали объемы сева риса, напомнил он.

Вместе с тем, по мнению вице-премьера, рис - хорошая культура с точки зрения экспорта.

"Мы планируем в ближайшей перспективе увеличить объем производства риса не менее чем до 2 млн тонн с расчетом на то, что наши экспортеры смогут эту культуру отправлять на экспорт. Но какое-то время еще должно пройти, пока поживем в режиме запрета на экспорт риса", - сказал Патрушев.

Эмбарго на поставки за рубеж риса и рисовой крупы было введено 1 июля 2022 года. Такое решение должно было исключить дефицит и обеспечить стабильные цены на готовую продукцию для потребителей. Запрет несколько раз продлевался, последний раз - до 30 июня 2024 года.