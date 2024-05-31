В ЕС назвали возможный срок одобрения 14-го пакета санкций против РФ

Спецпосланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан допустил, что 14-й пакет ограничений против России будет принят уже к середине июня.

"Я вполне уверен, что он будет согласован в июне, надеюсь, к середине июня, скажем так", - сказал он в интервью агентству РБК-Украина.

О'Салливан подтвердил, что в рамках этого пакета обсуждаются меры "как в энергетическом, так и в морском секторе". Он также может включить "меры по решению проблемы "теневого флота", однако это предложение "еще не подтверждено и потребует единогласного одобрения".

По словам О'Салливана, страны Евросоюза намерены бороться с "незаконной торговлей" микроэлектроникой западного производства, которую Россия якобы "использует в своих ракетах". Спецпосланник ЕС добавил, что речь идет примерно о 50 наименованиях товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, торговлю которыми он сравнил с "войной с наркотиками", отметив, что "всегда найдутся обходные пути".

"Наша цель - сделать этот процесс сложнее, медленнее и дороже. Таким образом, перекрывая существующие каналы обхода, мы постоянно вынуждаем Россию создавать новые, мы все усложняем, поэтому цепочка поставок становится непредсказуемой и ненадежной", - также указал представитель ЕС.

Спецпосланник сообщил, что много ездит по странам Центральной Азии, Кавказа, а также Юго-Восточной Азии, "пытаясь убедить страны, которые не применяют санкции, но территория которых используется для их обхода, не допускать такого рода торговли".

Как отмечали ранее европейские дипломаты, 14-й пакет санкций будет направлен против обхода предыдущих ограничений, введенных в отношении России. Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём сообщал также, что страны ЕС планируют включить в него запрет на поставки сжиженного природного газа. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что Рига попросит Евросоюз запретить в рамках 14-го пакета поставки в Россию используемого в оборонной промышленности сырья, включая марганцевую руду и оксид алюминия.