Главным покупателем российского мороженого впервые стал Китай

Китай впервые стал главным покупателей мороженого у России. В текущем году с января по март включительно закуплено лакомства на 1,1 миллиона долларов. Это почти в пять раз больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщает РИА Новости.

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В тройку главных импортеров десерта вошли Казахстан и Киргизия. Они закупили мороженого на 984,8 тысячи и 161,5 тысячи долларов соответственно.

Объем торговли России и Китая в ближайшие годы превысит $300 млрд

Отмечается, что Казахстан за год сократил закупки лакомства на две трети. При этом Киргизия нарастила импорт на четверть.

Напомним, недавно стало известно, что в марте Евросоюз резко нарастил импорт из России мороженой трески и пикши. Закупки рыбы достигли рекордных значений.

Также сообщалось об увеличении закупок железа, алюминия и стали. В марте Россия стала вторым основным поставщиком железа и стали в страны организации.