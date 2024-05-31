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В Кремле прокомментировали признание России четвертой экономикой мира

Темпы роста российской экономики являются очень положительными, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, что Россия заняла четвертое место в рейтинге ВВП по паритету покупательной способности.

В Кремле прокомментировали признание России четвертой экономикой мира
© РИА Новости
«Я пока не видел данных, но темпы роста нашей экономики очень положительные, экономика развивается быстро, ведется серьезная работа правительством, экономическим блоком. Существуют определенные вызовы экономического, макроэкономического и микроэкономического плана, с которыми изыскиваются методы минимизирования всех рисков. Экономика растет, и это положительное явление», — сказал Песков.

31 мая Всемирный банк опубликовал релиз, в котором говорится, что Россия еще в 2021 году стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности.

Три года назад Россия с долей 3,8% от мирового ВВП прошла в рейтинге ведущих экономик мира Японию (3,7%) и Германию (3,4%). Тогда внутренний валовый продукт РФ по ППС составил $5,7 трлн.

В последующие два года российская экономика продолжила рост. В 2023 году показатель ВВП страны по паритету покупательной способности превысил $6,3 трлн.

7 мая президент России Владимир Путин отдельным пунктом майского указа поставил цель выхода страны к 2030 году на четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта.

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