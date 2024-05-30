ФРГ отменит сбор с соседних стран за хранение газа в своих хранилищах

ФРГ собирается к 2025 году отменить сбор с других стран за хранение газа в своих хранилищах, который был введен в 2022 году. Об этом заявил статс-секретарь Министерства экономики Германии Свен Гигольд в Брюсселе, сообщает газета Zeit.

По мнению Гигольда, такой шаг позволит упростить для партнеров по ЕС транзит сырья. Помимо этого, чиновник считает, что отмена налога снизит стоимость транзита газа через Германию и позволит соседним странам быть более независимыми от российского газа.

При этом Гигольд отметил, что немецким потребителям придется платить больше.