В МИД отреагировали на введение ЕС пошлин на российское зерно

Западные страны стремятся вытеснить Россию с рынка продовольствия, стараются лишить РФ статуса надежного поставщика, рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал, что совет Евросоюза в четверг, 30 мая, утвердил решение о введении заградительных таможенных пошлин на импортируемое из России и Белоруссии зерно. Документ вступит в силу с 1 июля.

«Мы с их точки зрения не должны торговать своими энергетическими ресурсами, своими плодами труда в сфере сельского хозяйства», — пояснила Захарова.

Дипломат отметила, что Россия есть и будет надежным поставщиком продовольствия и энергетических ресурсов.

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Представитель МИД уточнила, что лидерам западных стран следует вспомнить свои заявления о продовольственной безопасности, то, как они о ней подчеркнуто «заботились», как требовали накормить нуждающиеся страны и призывали бесконечно продлевать зерновую сделку.

Захарова потребовала от глав государств и правительств ответить перед народами планеты, сообщить, когда они говорили правду — ранее или сейчас, когда прикладывают все усилия к тому, чтобы не дать российскому зерну попасть на мировые рынки.

По оценке дипломата, основная цель Запада — дать возможность крупным игрокам набивать карманы на продовольственном рынке.