Макрон попросил для Airbus исключений из антироссийских санкций

Президент Франции Эммануэль Макрон лично просил канадского премьер-министра Джастина Трюдо разрешить корпорации Airbus использовать российский титан на предприятиях, расположенных в стране, несмотря на санкции. Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что правительство Канады разрешило Airbus использовать российский титан, несмотря на введенные ранее рестрикции против компании «ВСПМО-Ависма». «ВСМПО-Ависма» — российская металлургическая компания, крупнейший в мире производитель титана.

Подчеркивается, что Макрон поднял эту тему во время телефонного разговора с Трюдо 29 марта, а 24 апреля канадское правительство сняло ограничения. По словам источников агентства, французский лидер «приложил значительные усилия» на всех уровнях, в том числе дипломатическое и промышленное давление.

До этого сообщалось, что западные компании с февраля прошлого года закупили российского титана на сотни миллионов долларов в обход введенных санкций против РФ.