ЕС изучит введение таможенных пошлин на все сельхозтовары из РФ

Европейский союз изучит возможность введения таможенных пошлин не только на зерновые культуры, но и на любые другие продовольственные продукты из России и Белоруссии. Об этом 30 мая заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по торговле.

© Парламентская газета

«Швеция предложила ЕС ввести аналогичные пошлины и на другие продовольственные продукты из России и Белоруссии помимо зерна», — передает ее слова ТАСС.

В четверг, 30 мая, первый замглавы Европейской комиссии Валдис Домбровскис сообщил, что Совет Евросоюза утвердил введение с 1 июля запретительных тарифов на импорт зерна из России и Белоруссии. По его словам, пошлины необходимы для того, чтобы «остановить дестабилизацию европейского рынка российским зерном» и попытаться снизить доходы РФ от экспорта сельхозпродукции.

Как писала «Парламентская газета», в апреле Правительство РФ с целью поддержки сельхозпроизводителей установило дополнительную часть тарифной квоты на вывоз зерновых культур из страны за пределы ЕАЭС. Кабмин принял такое решение на фоне рекордных показателей урожая зерновых в прошлом году и достаточного насыщения такими культурами российского рынка. Отмечалось, что дополнительная часть квоты на экспорт, которая будет действовать до 30 июня 2024 года, пшеницы, меслина, ячменя, ржи и кукурузы составит пять миллионов тонн.