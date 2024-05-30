Стало известно, куда пойдут деньги от роста НДФЛ и налога на прибыль

Все дополнительные поступления от расширения прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц (свыше 13%) направят в доход федерального бюджета. Об этом сообщает РБК со ссылкой на законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс.

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Отмечается, что Минфин внес документ в правительство в минувший вторник наряду с законопроектом о поправках в Налоговый кодекс. До этого в Минфине оценивали дополнительные поступления от корректировки ставок НДФЛ в 533 млрд руб. в 2025 году и порядка 3,1 трлн руб. в сумме до 2030 года.

Подчеркивалось, что дополнительные средства пойдут на финансирование ряда нацпроектов, увеличение социальных выплат, продление материнского капитала, поддержку здоровья женщин и т.д.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предложения Минфина об изменениях в налоговой системе активно обсуждаются. Как уточнил он, по ним «будет глубокая дискуссия».