Израилю предрекли повторение «потерянного десятилетия»

Самая дорогостоящая в истории Израиля война - в секторе Газа, - расходы на которую могут достигнуть до 2025 года 250 млрд шекелей ($67,4 млрд), грозит отбросить экономику страны на десятилетия назад. С таким прогнозом выступило агентство Bloomberg, указавшее, что в IV-м квартале 2023 года спад промышленного производства составил 21,7% в годовом исчислении.

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Сейчас, по мнению экономистов, повторяется сценарий последствий войны Судного дня (арабо-израильского конфликта с 6 по 25 октября 1973 года), когда Израиль потратил годы на перенастройку баланса расходов на оборону и экономического развития. Настойчивые требования, чтобы Израиль никогда больше не был застигнут врасплох, привели к огромному увеличению расходов на оборонные нужды. В 1973-1975 годах они взлетели в среднем почти до 29% ВВП. Государственный дефицит вырос до 150% ВВП, что обернулось инфляцией в 500%.

Период, известный в экономических кругах как "потерянное десятилетие", закончился в 1980-х годах, когда страна пригласила зарубежных специалистов для содействия в разработке жестких реформ, которые привели к сокращению государственных расходов, стабилизировали шекель и привлекли иностранные инвестиции.

Расходы на оборону до октября 2023 были рекордно низкими - 4,5% ВВП. По словам Мануэля Трайтенберга, почетного профессора экономического факультета Тель-Авивского университета, в нынешнем году они удвоятся. Если правительству не удастся "в течение нескольких лет довести до разумного уровня соотношение затрат на военные нужды к ВВП, то экономику страну ожидает еще одно потерянное десятилетие", констатирует он.

"Нынешняя война не будет коротким эпизодом, от которого мы сможем быстро оправиться, - сказал социолог Еврейского университета в Иерусалиме Гад Яир. - Это продлится как минимум два-три года, пока мы не придумаем, как защитить наши границы".

В числе серьезных угроз экономике эксперты называют отток инвестиций из важнейшего технологического сектора, уход стартапов в другие регионы в поисках рабочей силы.