Президент Эстонии Алар Карис подписал закон об использовании замороженных в стране активов частных лиц и компаний из России. Эти активы Таллин сможет направлять на поддержку Украины. Российская газета

Согласно закону, передача и использование активов возможны только в отношении лиц, чья причастность к совершению или содействию противоправных действий была должным образом доказана. «По закону в качестве возмещения причиненного вреда может быть передано и использовано в качестве возмещения убытков только имущество тех, чья причастность к совершению или содействие совершению противоправного деяния установлены и надлежащим образом установлены», — говорится в документе. Ura.Ru

Ранее, 15 мая, парламент Эстонии принял закон, позволяющий использовать замороженные российские активы для помощи Украине. Его поддержали 65 членов парламента, трое проголосовали против. Как отметил председатель конституционной комиссии парламента Хендрик Йоханнес Террас, над разработкой правовых норм работали представители нескольких стран и международные организации. Lenta.ru