Парламент Турции введет жесткую экономию расходов

Парламент Турции готовит новый регламент жесткой экономии ресурсов и средств, в рамках которого откажется от многих зарубежных поездок, аренды служебного автотранспорта, медобслуживания в частных больницах и бумажного документооборота. Как сообщает газета Ekonomim, окончательную форму этот регламент может получить на следующей неделе.

Предполагается, что депутаты пересядут на турецкие электромобили Togg, которые в итоге и сформируют весь автопарк парламента. В пользу этих машин откажутся и от служебных Audi, которыми пользуются заместители спикера, глав фракций и руководителей комиссий. В планах парламента не продлевать контракты на аренду автопарка, которые традиционно перезаключаются в июле.

Регламент введет ограничения на количество внутренних и зарубежных поездок различных парламентских комиссий. Обязательные визиты и поездки останутся. Целесообразность таких трат будут изучать в каждом отдельном случае. Будет прекращен бумажный документооборот во всех подразделениях парламента, вся коммуникация будет переведена в цифровую сферу. При этом предполагается, что, когда имеющиеся канцелярские товары, тонеры для печатной техники закончатся, новые покупаться не будут. Соответственно, не будут проводиться и тендеры на закупку.

Законодательный орган намерен также прекратить практику медицинского обслуживания депутатов и сотрудников в частных медучреждениях, переведя соответствующие страховые программы в государственные больницы. Парламентские приемы и мероприятия будут осуществляться с так называемым простым меню. Кроме того, будут введены ограничения для родственников депутатов на пользование госимуществом, социальными объектами парламента, сократятся нормы числа сотрудников в штате народных избранников.

Ранее Минфин Турции обнародовал программу экономии бюджетных средств, которая стала необходимой в связи с кризисными явлениями в турецкой экономике. В рамках нее на три года запрещается приобретение нового автотранспорта и его лизинг в государственном секторе, за исключением обязательных потребностей в таких областях, как скорая помощь, оборона и безопасность. Для госслужащих вводятся ограничения на командировки за границу. Практика проведения фуршетов, деловых обедов и других представительских мероприятий также замораживается на три года, за исключением случаев организации международных встреч и национальных праздников. Введены запреты и ограничения на ведомственные подарки, такие как журналы и календари, прочие вещи сувенирного и корпоративного характера. Пакет мер экономии, как указали в Минфине, будет расширяться.