СМИ сообщили о подорожании экспортного российского зерна

На 24 мая экспортный индекс российской пшеницы с 12,5% протеина FOB Новороссийск продемонстрировал рост на 3,8% за неделю, до $245 за тонну. За четыре недели показатель увеличился на 15,6%, к началу июня прошлого года — на 2%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Центр ценовых индексов (ЦЦИ).

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Аналитики обращают внимание на то, что 24 мая показатель впервые с конца сентября прошлого года заметно превысил индекс Национальной товарной биржи — $235. По словам вице-президента Газпромбанка Дарьи Снитко, ценовой рост в текущий период не является типичным. Она отметила, что зачастую в это время стоимость, наоборот, падает.

За прошлую неделю средняя стоимость контрактов на ближайшие поставки российской пшеницы с протеином 12,5% выросла на $6, до $242–246 за тонну, следует из данных «Совэкона».

Ранее агентство «Прайм» со ссылкой на прогноз Международного совета по зерну, сообщило, что российское зерно впервые может занять 26% мирового рынка. В текущем сельхозгоду экспорт составит максимальные 53,1 миллиона тонн пшеницы. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2017-18 годах – 23,4% мирового экспорта.