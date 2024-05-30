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Цены на российское зерно заметно выросли

Экспортные цены на российскую пшеницу к 24 мая достигли уровня в 245 долларов за тонну, увеличившись за неделю на 3,8 процента. Месячный прирост составил 15,6 процента, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

Цены на российское зерно заметно выросли
© РИА Новости

Речь идет о стоимости пшеницы с 12,5 процента протеина FOB Новороссийск. Индекс ЦЦИ рассчитывается на основе опроса производителей, экспортеров и импортеров зерна. Ближе к концу мая показатель впервые с сентября 2023 года превысил индекс Национальной товарной биржи (235 долларов за тонну).

Эксперты связывают подобную динамику с завершением периодом традиционных для рынка скидок на новый урожай. В результате в настоящее время, как подчеркнули в организации, контракты на поставки российской пшеницы иностранным покупателям заключаются по более высокой цене — в коридоре 250-255 долларов за тонну, резюмировал председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

Ранее он заявил, что с 1 июля 2023 года российские экспортеры отправили за границу в общей сложности более 60 миллионов тонн зерна. Достигнутый показатель стал рекордным. Прирост в сравнении с прошлым сельскохозяйственным годом составил более 10 миллионов тонн. По поставкам пшеницы рекорд был побит на 5 миллионов, заключил Зернин.

Экономика
Эдуард Зернин
Коммерсант
Национальная товарная биржа