ЕС и G7 ищут способ «законного» изъятия имущества россиян

Западные страны продолжают искать источники финансирования для Украины, сообщают «Известия».

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Среди рассматриваемых вариантов — использование замороженных активов России, как суверенных, так и принадлежащих Центробанку РФ. В Еврокомиссии говорят, что теперь страны G7 изучают возможность конфискации российского частного имущества.

Страны G7 собрались продлить заморозку российских активов

«И мы принимаем к сведению законодательство, принятое Эстонией», — сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Эстонские нововведения, принятые парламентом, позволят забрать €37–39 млн частных замороженных активов, связанных с удобрениями. Чтобы законопроект вступил в силу, требуется одобрение эстонского президента. В Еврокомиссии не уточнили, о каких других странах Евросоюза и G7 идет речь. В Брюсселе подчеркнули, что на данном этапе Европейский союз намерен ограничиться только изъятием доходов от российских суверенных активов.

Ранее страны G7 в основном говорили о конфискации имущества РФ в пользу Киева, а не частных активов. Как заявил депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек, ЕС всё же может пойти по пути конфискации имущества россиян, хоть и не в ближайшей перспективе, так как это будет иметь большие риски для ЕС как убежища для иностранных денег.

Генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев считает, что единственная западная страна, которая в ближайшее время может дать добро на изъятие частных активов, — это США, так как там появилось законодательство о конфискации суверенных активов. В Японии и странах G7, входящих в ЕС, вряд ли будет принято подобное решение.

Единственной страной G7, в которой пока разработан механизм конфискации частных активов без необходимости выплаты справедливой компенсации, остается Канада. Там эти нормы приняли в июне 2022 года, обновив и дополнив закон о специальных экономических мерах 30-летней давности. Изъятие активов подсанкционных лиц осуществляется в судебном порядке по заявлению министра иностранных дел, который предварительно издает указ об аресте данного имущества.