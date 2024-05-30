Страны G7 на саммите представят варианты использования активов России

На предстоящем июньском саммите лидеров G7 в Италии страны «Большой семёрки» представят несколько вариантов использования замороженных российских активов для поддержки киевского режима.

Об этом сказал замглавы Минфина США Уолли Адейемо, пишет Bloomberg.

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Адейемо отметил, что от принятого решения зависит то, как западные страны будут использовать замороженные суверенные активы России для военной поддержки ВСУ и инвестиций в восстановление Украины.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российская сторона даст аналогичный ответ в случае незаконного использования её активов западными странами.