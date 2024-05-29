Рубль подешевел к доллару, евро и юаню

Курс рубля на Мосбирже в среду снизился к доллару на 93 копейки, до 89,51 рубля, свидетельствуют данные торгов.

На фоне пройденного накануне пика налоговых выплат, оказывавшего поддержку российской валюте, рубль подешевел также к евро (на 49 копеек, до 96,93 рубля) и китайскому юаню (на 11 копеек, до 12,3 рубля).

Аналитики Банком России данных ежемесячного опроса экономистов, согласно которым прогнозируемый среднегодовой размер ключевой ставки поднялся на 1 процентный пункт. В результате показатель вплотную приблизился к ее нынешней величине (16 процентов), составив 15,9 процента.

Ранее курсу доллара предсказали разворот в сторону диапазона 91-92 рубля, который аналитики Центра ценовых индексов (ЦЦИ) ожидают в июне.