Минэнерго России закрыло статистику о производстве бензина

Росстат больше не будет публиковать статистические данные о производстве топлива для обеспечения информационной безопасности рынка нефтепродуктов, заявили в Минэнерго России.

«Учитывая существующую геополитическую ситуацию, раскрытие такой информации может стать поводом для манипулирования рынком со стороны недобросовестных его участников», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что решение касается только бензина и не затронет другие виды топлива.

Власти РФ не планируют вводить госрегулирование цен на топливо

Вице-премьер России Александр Новак ранее заявил об отсутствии угрозы резкого роста цен на бензин.

Также первый замглавы Минэнерго России Павел Сорокин сообщил об отсутствии рисков обеспечения внутреннего рынка топливом.