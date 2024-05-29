В каких странах самые высокие налоги в мире?

Самые высокие налоги в мире платят жители Кот-д'Ивуара, ЕС и Японии. Россия в случае принятие предлагаемой Минфином новой шкалы налогообложения станет лишь 104-й в этом рейтинге. Об этом на основе анализа данных национальных налоговых служб и компании PwC пишет РИА Новости.

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Ранее Минфин подготовил и внес в правительство законопроект об изменениях в налоговой системе. Он предполагает замену действующей двухступенчатой шкалы налогообложения физических лиц (13% и 15%) пятиступенчатой, где с ростом дохода будет расти и налог. Так, при доходах до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год) налог сохранится на уровне 13%, а вот тем, кто получает свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год) придется платить уже 22%.

Прогрессивная шкала налогообложения, по состоянию на 1 мая 2024 года, существует в 116 государствах. При этом в 15 странах, включая Россию, два «шага» в прогрессии, а в остальных - от трех и более.

Самые высокие налоги на доходы в мире платят жители африканского Кот-д'Ивуара. Там максимальная ставка налога на доходы резидентов составляет 60%. Она применяется в гражданам, получающим 10,1 миллиона западноафриканских франков в год, или 1,54 миллиона рублей.

В Австрии, Финляндии, Швеции и Японии максимальный размер налога на доходы физлиц достигает 55%. При этом в Австрии весь налог взимается в пользу национального бюджета, а в Японии при доходе в 40 миллионов иен, или 23,4 миллиона рублей, платится налог до 45%, а затем еще 10% дохода направляется в местный бюджет.

«В Канаде максимальная ставка налога составляет 54,8%, при этом на федеральном уровне налогом облагается до 33% доходов, а на местном — до 21,8% в зависимости от провинции проживания. В Испании в зависимости от места проживания граждане платят до 54% от своих доходов», - отмечается в исследовании компании PwC.

Обеспеченные же жители Дании платят не только 15% от дохода, но еще и обязательный налог для поддержания занятости в 8%, а также налог в местный бюджет, который в среднем составляет 25,07%. НДФЛ в 50% можно найти также в Бельгии, Израиле и Словении.