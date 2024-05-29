В МИД РФ оценили идею США ввести полное эмбарго на российские товары

США могут ввести торговое эмбарго на товары РФ вопреки всяким рыночным практикам, Москва уже ведет подготовку к подобному сценарию.

Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я не могу исключить, что нечто подобное на каком-то этапе будет реализовано, поскольку у нас наблюдается уже давно устойчивая тенденция к переориентации поставок на альтернативные рынки. И везде, в том числе в нашем бизнес-сообществе, сложилось понимание, что США недоговороспособны во всех звеньях, и там по политическим мотивам могут приниматься решения, полностью противоречащие любым рыночным практикам", - сказал высокопоставленный дипломат, отвечая на вопрос ТАСС.

Он пояснил, что, исходя из этого, российская сторона уже осуществляет "определенную страховочную работу и подготовку к тому, чтобы экспортные возможности не сужались, находились альтернативные рынки для сбыта продукции".