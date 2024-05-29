В Госдуме объяснили необходимость налоговых изменений в России

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила необходимость налоговых изменений в России, в частности предполагающих введение в стране прогрессивной шкалы налогообложения. В разговоре с «Лентой.ру» депутат назвала такую практику общемировой тенденцией.

Ранее Минфин России внес в правительство поправки по совершенствованию налоговой системы, ключевым изменением стало введение в стране прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Изменения в налогообложении коснутся чуть более трех процентов работающего населения страны, которые зарабатывают более 200 тысяч рублей в месяц (более 2,4 миллиона рублей в год). Теперь проценты налога буду исчисляться следующим образом: для доходов от 2,4 до 5 миллионов рублей — 15 процентов; для доходов от 5 до 20 миллионов рублей — 18 процентов; для доходов от 20 до 50 миллионов рублей — 20 процентов; для доходов свыше 50 миллионов рублей — 22 процента.

«Прогрессивная шкала налогообложения — это общемировая тенденция. Богатые должны платить больше, бедные — меньше. Было бы замечательно, если бы правительство обратило внимание на те предложения, которые поступили в том числе на парламентских слушаниях, снизили ставки подоходных семей, для малообеспеченных граждан. Если гражданин получает в размере МРОТ, то удерживать с него подоходный налог избыточно. При этом уже сегодня мы говорим о том, что можно было бы часть таких отчислений (особенно после второй ступени налогообложения) гражданину направлять на свое пенсионное обеспечение», — подчеркнула Бессараб. «Хотелось бы достичь показателей, когда вся социальная политика государства будет выполняться и развиваться, чтобы все социальные программы и нацпроекты были выполнены, но вместе с тем, чтобы это не ударило по экономике, чтобы бизнес чувствовал возможность работать без дополнительных нагрузок»

Бессараб также призвала не вводить налоговые изменения для еще двух категорией граждан.

«На парламентских слушаниях в Госдуме также были высказаны предложения не облагать налогом высокооплачиваемых участников СВО и не трогать налоги для самозанятых, потому что мы им обещали десятилетний период, в течение которого государство не будет вмешиваться в налогообложение именно этой категории», — сказала собеседница «Лента.ру».

Согласно предварительной оценке Минфина, дополнительные доходы бюджетной системы России от налоговых изменений в 2025 году составят 2,6 триллиона рублей. Из этой суммы 1,6 триллиона рублей поступят от повышения налога на прибыль до 25 процентов. Еще 533 миллиарда рублей окажутся доступны вследствие расширения прогрессии по НДФЛ с учетом всех вычетов.