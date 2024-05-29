Руспродсоюз прокомментировал ситуацию с ценами на клубнику

Цены на клубнику в России в оптовом сегменте снижаются с начала мая 2024 года.

Об этом ТАСС сообщил зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

"С начала мая и по текущий момент цены [на клубнику] в опте имеют динамику к снижению", - рассказал Леонов.

По данным ассоциации, на 28 мая 2024 года оптовые цены на клубнику в России находятся на уровне 216,9 рублей за кг, в то время как год назад они составляли 244,7 рублей за кг.

По словам эксперта, основной объем рынка клубники в России - более 80% - формирует внутреннее производство. В то же время ключевым поставщиком клубники в Россию выступает Турция. В топ основных поставщиков клубники на российский рынок также входят Азербайджан, Сербия и Молдавия.

"Кроме того, клубника на российский рынок поступает из Египта, Китая и других стран", - добавил Леонов.

Ранее РБК со ссылкой на данные ресурса "Чек индекс" оператора фискальных данных "Платформа ОФД" сообщил, что средняя розничная цена клубники в России выросла почти на 20% за год на фоне заморозков. С 1 по 22 мая 2024 года средняя стоимость 1 кг составила 588 рублей, подсчитали аналитики.

В понедельник министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на полях российско-узбекистанских переговоров сообщила журналистам, что цены на клубнику в России скорректируются в июне 2024 года. При этом заморозки не оказали значительного влияния на урожай клубники в России.