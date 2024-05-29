В США предложили распустить Федрезерв

В США хотят распустить Федеральную резервную систему. Такое предложение поступило от законодателей. Инициатором предложения стал республиканец Томас Мэсси.

Свое предложение он обосновал высокой инфляцией, а также слабеющим долларом. При этом виной происходящему стала политика ФРС, считает Мэсси.

«Монетизируя долг, ФРС проводила политику «вертолетных денег» что обернулось девальвацией и инфляцией», – указал Мэсси в документе.

Поэтому он предлагает отменить закон о создании Федрезерва, подписанный в 1913 году, и упразднить совет управляющих.

Документ закреплен подписями более 20 республиканцев, отмечает РИА Новости.