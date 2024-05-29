Названы страны с самыми высокими налогами в мире

Самые высокие налоги на доходы в мире платят жители африканского Кот-д'Ивуара. Об этом свидетельствуют данные национальных налоговых служб и компании PwC, сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что налоговая ставка в стране может доходить до 60 процентов. В топ-5 также вошли такие страны Европейского союза (ЕС), как Австрия, Финляндия, Швеция, а также Япония. Согласно исследованию, налог на доходы физических лиц может достигать в них 55 процентов. В Канаде максимальная ставка составляет 54,8 процентов. Примерно столько же (54 процента) платят от своего дохода жители Испании в зависимости от места проживания.

Ранее сообщалось, что в России предлагается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Согласно материалам Минфина, они коснутся около трех процентов трудоспособного населения страны. В частности, для лиц с доходами от 2,4 до 5 миллионов рублей в год предлагается установить повышенную ставку в 15 процентов.