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ЦЦИ прогнозирует курс на уровне 91-92 рубля за доллар к концу июня

Центр ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка ожидает ослабления российской валюты до 91-92 руб. за доллар к концу июня. Это следует из материалов ЦЦИ, представленных на презентации индекса цен сырьевого экспорта.

Опубликован прогноз курса доллара к концу июня
© РИА Новости

Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко рассказала, что индекс сырьевых цен, рассчитываемый ЦЦИ, является опережающим индикатором для курса рубля. Индекс оценивает стоимость сырьевого экспорта России и объем продаж валютной выручки крупнейших экспортеров. Таким образом, как подчеркнула Тарасенко, зная значение сырьевого индекса на текущую неделю, можно сделать предположение, каким будет курс рубля через 8-12 недель.

"Траектория индекса указывает на возможный разворот рубля в ближайшие недели. Ждем, что при прочих равных к концу июня рубль будет подбираться к отметке 91-91 руб. за доллар", - говорится в материалах ЦЦИ.

Тарасенко при этом отметила, что сейчас наблюдается укрепление валютного курса. "Мы понимаем, что на курс рубля влияет очень много факторов. Это и объемы экспорта, и объемы импорта. Сейчас будет сезон отпусков, увеличится спрос населения на валюту", - добавила она.

Экономика
Газпромбанк
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